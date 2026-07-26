La Casa Blanca quiere blindar permanentemente su perímetro pese a las quejas de turistas

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Washington, 26 jul (EFE).- La Casa Blanca estudia instalar vallas permanentes en parte de su perímetro para reforzar la seguridad del complejo presidencial, una propuesta que justifica por el aumento de las amenazas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras algunos visitantes advierten de que podría dificultar aún más el acceso a uno de los lugares más emblemáticos de Washington.

El plan, todavía pendiente de aprobación, contempla colocar puertas permanentes en los extremos de la avenida Pennsylvania, la calle que conecta la Casa Blanca con el Capitolio, así como un nuevo vallado alrededor de la plaza Lafayette, el parque situado frente a la fachada norte de la residencia presidencial.

Con ello, aunque no se conocen hasta el momento muchos detalles, la Administración podría sustituir parte del actual sistema de vallas y bolardos temporales por una infraestructura fija que les permitiría cerrar rápidamente el parque si detectara un riesgo para la seguridad.

«Sabíamos por las noticias que habría vallas, pero no imaginábamos que fueran tan extensas», explicó a EFE Kate Smead, una visitante de Reino Unido mientras intenta ver la Casa Blanca a través de uno de los pequeños huecos en las barreras actuales que ya delimitan el parque desde principios de año.

«Da la sensación de que todo está fortificado, de que esperan un ataque en cualquier momento, en lugar de ser un sitio agradable para visitar», añadió.

Un parque histórico bajo un nuevo perímetro

El proyecto dio un paso más la semana pasada, cuando el Servicio Secreto, la Casa Blanca y el Servicio de Parques Nacionales presentaron ante la Comisión de Bellas Artes dos propuestas para instalar la valla permanente alrededor de la plaza Lafayette.

Las agencias prevén que su instalación pueda comenzar el próximo año, si reciben las autorizaciones necesarias, en lo que sería la primera valla permanente que rodea el parque en más de un siglo.

La plaza, de casi tres hectáreas, ha sido durante décadas uno de los principales escenarios de protestas en Washington, desde movilizaciones contra distintas guerras hasta concentraciones por los derechos civiles, por lo que la posibilidad de limitar su acceso también ha despertado inquietud entre los activistas.

Para los turistas primerizos, esto condicionaría aún más su experiencia.

«Si ponen barreras permanentes, obviamente será un problema. Si las pueden hacer transparente, de forma tal que la gente pueda tener mejor visibilidad, sería mejor, porque daña la experiencia», señaló Gabriel Pérez, un turista que viajó desde Miami.

Preguntados por el motivo de la iniciativa, varios visitantes dan por hecho que responde a «algún incidente reciente» y al clima de tensión en torno a la seguridad de Trump.

La inquietud por la seguridad del presidente aumentó tras el intento de atentado el pasado abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que finalmente fue reprogramada para el pasado viernes.

Pocos días antes de la cena, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, alertó del aumento de amenazas y aseguró que la agencia había abierto cerca de 10.000 expedientes de inteligencia de protección desde enero, casi un 40 % más que en el mismo periodo del año anterior.

«Son cifras que esta agencia, y ciertamente yo mismo, nunca habíamos visto en mis 24 años de carrera», afirmó Curran. EFE

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