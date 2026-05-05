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La Casa Blanca se burla de líderes demócratas por el Cinco de Mayo con una imagen de IA

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(Actualiza con la respuesta de Chuck Schumer)

Washington, 5 may (EFE).- La Casa Blanca se burló este martes de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, mediante una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del Cinco de Mayo junto a un cartel que dice «amo a los inmigrantes ilegales».

Los dos congresistas aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México brindando con margaritas y acompañados de elementos estereotipados de la cultura mexicana, como un mantel de colores, totopos con salsa y un cactus.

«Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran», añadió la Casa Blanca en un mensaje en X junto a la imagen.

Schumer contestó en la misma red social con otra imagen editada con IA en la que aparecen el presidente estadounidense, Donald Trump, y su exaliado, el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, posando con los mismos sombreros coloridos.

«¡Feliz Cinco de Mayo, Casa Blanca!», escribió.

La publicación coincide con una efeméride que en EE.UU. celebra la cultura y herencia mexicano‑estadounidense con motivo de la victoria del ejército mexicano en la Batalla de Puebla frente al ejército francés el 5 de mayo de 1862. Ni en México ni en Estados Unidos esta fecha es una festividad nacional.

No es la primera vez que la Administración de Trump recurre a contenidos manipulados con IA para atacar a sus rivales y que emplea estereotipos sobre México considerados ofensivos.

En septiembre ya se había burlado de Jeffries con un video en el que aparecía con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia ante los medios durante una visita a la Casa Blanca.

Días después, la Casa Blanca publicó otro vídeo en el que se escucha una voz generada por IA que imitaba a Schumer diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes, en medio de las disputas por el cierre del Gobierno federal. EFE

lt/psh

(foto)

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