La Casa Real neerlandesa revisará objetos coloniales de sus colecciones tras investigación

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La Haya, 28 may (EFE).- La Casa Real neerlandesa revisará sus objetos de origen colonial después de que una investigación independiente concluyera que algunas piezas podrían no haber sido adquiridas de forma «legítima», al estar vinculadas a campañas militares y posibles saqueos durante el periodo colonial.

El estudio, iniciado en 2022 por encargo de la Fundación de Colecciones Históricas de la Casa de Orange-Nassau (SHVON), analizó más de un millar de piezas procedentes principalmente de Indonesia, Surinam y el Caribe neerlandés, incluidas aquellas cedidas en préstamo de larga duración a museos.

La mayoría de los objetos fueron obtenidos como regalos y, según la comisión investigadora, en la mayor parte de los casos no se encontraron «indicios directos de falta de voluntariedad» para entregarlos, aunque sí se constató que muchos fueron dados en un contexto de relaciones coloniales desiguales.

El informe identifica varias piezas sobre cuya procedencia hay «serias dudas», entre ellas un trabuco que pertenecía a Raden Intan, gobernante del reino de Keratuan Darah Putih, en Lampung (Indonesia), asesinado por militares neerlandeses en 1856, tras lo cual el arma fue entregada como regalo al rey Guillermo III.

También se menciona un escudo redondo de un comandante militar de Aceh, presuntamente tomado como botín durante una expedición neerlandesa a Samalanga en 1877 y que después fue regalado al monarca neerlandés.

Otro de los objetos señalados es un collar amuleto de oro entregado en 1909 por jefes locales de Aceh con motivo del nacimiento de la princesa Juliana, poco después de enfrentamientos armados en la región.

La reina Máxima, presidenta de la SHVON, aseguró que la institución «acoge las conclusiones y acepta todas las recomendaciones» de la comisión, y subrayó la «importancia vital» de «gestionar con cuidado» las piezas coloniales presentes en las colecciones reales.

«Seguiremos trabajando para facilitar el acceso a la información disponible sobre objetos adquiridos en contextos coloniales. La transparencia es una condición previa para un diálogo abierto con las partes interesadas de los países de origen», afirmó la reina en una declaración incluida en el informe.

La SHVON anunció que subirá a internet los datos recopilados durante la investigación para favorecer la transparencia y abrir conversaciones con representantes de las antiguas colonias sobre el futuro de las piezas cuestionadas.

La investigación fue dirigida por una comisión independiente formada por expertos en Historia del arte, patrimonio colonial e Historia de las antiguas Indias Orientales Neerlandesas.

Aunque las Colecciones Reales pertenecen a una fundación privada y no forman parte de la colección estatal, se intentó que las recomendaciones de los investigadores estuvieran alineadas con la política nacional sobre restitución y gestión de colecciones coloniales.

La investigación busca contribuir a «la reparación de injusticias históricas» y los reyes de Países Bajos subrayan que «tienen una gran responsabilidad respecto a la gestión legal y legítima» de los objetos de las Colecciones Reales.

El rey Guillermo Alejandro también ha encargado una investigación independiente sobre el papel de su propia familia en la historia colonial y los resultados de ese estudio se esperan para otoño. EFE

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