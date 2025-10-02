La Católica avanza en la Copa Ecuador con goles del panameño Fajardo y del uruguayo Alonso

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 1 oct (EFE).- La Universidad Católica venció este miércoles por 1-3 a Liga de Portoviejo y accedió a los cuartos de final de la Copa Ecuador, donde enfrenará al ganador de la eliminatoria entre el Independiente del Valle y el Gualaceo.

El uruguayo Mauricio Alonso, al primer minuto; el ecuatoriano Emiliano Clavijo, a los 54; y el panameño Azarías Londoño, a los 97; anotaron los goles del equipo católico, mientras el colombiano Johan Riascos hizo el tanto para Liga.

Apenas arrancó el encuentro, la Católica anotó con un preciso disparo del uruguayo Alonso, aprovechándose de un centro de Gregory Anangonó, desde el costado derecho, tras una mala cobertura de la defensa de Liga de Portoviejo.

El cuadro local reaccionó y lanzó ataques permanentes sin lograr el ansiado empate, careció de precisión en el remate final y el sistema defensivo visitante supo defender la ventaja al término del primer tiempo.

La Católica aprovechó un rápido saque lateral de Byron Palacios para habilitar al panameño José Fajardo, que otorgó una gran asistencia para que Clavijo lograra introducir el balón en el arco local por debajo de las piernas del portero Manuel Mendoza.

El colombiano Riascos aprovechó un centro a media altura, y lanzándose en ‘palomita’ y desde corta distancia, cabeceó el balón para batir al portero católico, el venezolano Rafael Romo.

Cuando Liga de Portoviejo pugnaba por el empate, el visitante aprovechó los espacios en la defensa contraria y el panameño Fajardo dio un pase preciso para que Londoño anotara a placer.

Mientras Liga de Portoviejo disputa el torneo de ascenso a la segunda división de Ecuador, la Católica disputará desde el próximo sábado el hexagonal final de la primera división, del que saldrá el campeón de 2025 y los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2026. EFE

rm/fgg/car