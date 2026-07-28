La Católica consolida el segundo lugar de la Liga Pro de Ecuador a pesar de empatar

Compartir

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 jul (EFE).- La Universidad Católica consolidó este lunes el segundo puesto de la liga profesional de Ecuador a pesar del empate 0-0 en el domicilio del Guayaquil, en el cierre de la vigésima segunda fecha del torneo que lidera el Independiente del Valle con amplia ventaja.

La Católica suma 36 puntos y el cuadro del Valle tiene 55, mientras que el Macará va tercero y el Aucas cuarto, con 35 unidades cada uno. El Barcelona pasó al quinto lugar con 34, tras la derrota 0-1 de local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, que acortó distancias en el sexto lugar, con 32 enteros.

Aunque mantuvo la segunda posición, el conjunto capitalino dejó escapar la oportunidad de afianzarse como principal perseguidor del líder al no pasar del empate frente al Guayaquil City, noveno clasificado con 28 unidades.

El Libertad dio la sorpresa este lunes a domicilio del Mushuc Runa al imponerse 0-2 gracias a los goles de Edu Pineda y de Carlos Orejuela, en los últimos seis minutos del partido.

El cuadro libertario dejó el decimocuarto lugar en manos del Mushuc Runa y accedió a la undécima casilla, con 27 puntos, mientras su rival, con 23 unidades, se complicó en su afán por evitarse la disputa del hexagonal del descenso, al término de la decimotercera fecha de la primera etapa.

El técnico argentino Daniel Neculman debutó este lunes con triunfo del Deportivo Cuenca por 2-1 sobre Emelec, tras la reciente salida de su compatriota Jorge Célico luego de acumular cinco fechas opacadas por cuatro derrotas y un empate.

Un doblete del ecuatoriano Melvin Díaz valieron para devolver al Cuenca a la ruta de la victoria y al octavo puesto, con 31 puntos, mientras el argentino Ignacio Guerrico, descontó para Emelec, que se ubicó décimo, con 28 enteros.

Una de las figuras de la vigésima segunda fecha resultó ser el atacante uruguayo Franco Posse, pues aportó con dos goles para la goleada 1-4 de Macará en el domicilio del Aucas y quedó como líder absoluto de la tabla de goleadores, con 10 anotaciones, seguido de Ronie Carrillo, del Mushuc Runa, con 9 tantos.

Otro de los atacantes que volvió a marcar y llegó a 8 tantos es el argentino Matías Perelló, para sellar el triunfo 2-3 del Independiente del Valle sobre Orense; le siguen con 8 goles su compañero de equipo Emerson Pata y Juan Luis Anangonó, de Leones del Norte. EFE

rm/af/gbf