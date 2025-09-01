La Católica gana en su visita al Barcelona y busca el hexagonal por el título en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 31 ago (EFE).- La Universidad Católica le ganó este domingo por 2-3 a domicilio al Barcelona, le prolongó la mala racha de local, y se mete en la pugna por el billete al hexagonal final, del que saldrá el campeón de la actual temporada, al quedar en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

El panameño José Fajardo anotó el gol del triunfo en tiempo de reposición, pues los otros tantos los anotaron el uruguayo Mauricio Alonso y el argentino Mauro Díaz, mientras que por Barcelona convirtieron el uruguayo Joaquín Valiente y el argentino Gastón Campi.

La Católica acumuló 42 puntos, los mismos que el Orense, que pasó al sexto puesto tras el empate 1-1 en su visita al Deportivo Cuenca y Barcelona quedó segundo con 47 unidades.

Barcelona y la Católica jugaron sin público por un castigo ocasionado por el mal comportamiento de sus aficionados en el partido anterior, quienes llegaron antes del encuentro a la concentración para recriminar a los jugadores y al técnico español Ismael Rescalvo, por los malos resultados.

El Deportivo Cuenca y el Orense se dieron un frenazo con el empate 1-1, por lo que el Cuenca es cuarto con 43 unidades.

Al minuto 61, el Orense se adelantó a través de un tiro libre de Pedro Pablo Velasco, que se fue expulsado sobre el final del encuentro.

El Cuenca empató, al minuto 89, con anotación de Stalin Morocho, tras asistencia del argentino Lucas Mancinelli.

El Independiente del Valle ganó por 4-0 a Técnico Universitario y amplió su liderato, con 59 puntos, adjudicándose de manera anticipada el primer billete local para la fase de grupos de la Libertadores de 2026.

Liga de Quito redujo a mínimas las posibilidades para retener el título de la Liga Pro ecuatoriana, que ganó en los años 2023 y 2024, tras el empate 1-1 ante Macará, y quedó tercero con 45 puntos, 14 menos que Independiente del Valle.

El Aucas sufrió derrota por 1-2 ante Emelec y se complicó en su afán por acceder al hexagonal final del que saldrán el campeón y los clasificados locales a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026, ubicándose en el octavo puesto, con los mismos 38 puntos del Emelec, que es noveno.

El Vinotinto perdió por 0-1 ante El Nacional y prolongó su discreta participación en su primer año en la primera división de Ecuador, al ser penúltimo con 24 puntos, mientras El Nacional es décimo con 34 unidades.

Si bien El Mushuc Runa ganó por 2-0 al Manta, sigue colista con 23 enteros, contra los 25 de su rival.

La vigésima séptima fecha del torneo local concluirá este lunes con el partido entre Delfín y el Libertad. EFE

