La CE alerta de «fuerzas externas» que buscan impedir la ampliación de la UE

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Praga, 12 may (EFE).- La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, defendió este martes acelerar la integración de los Balcanes occidentales en la UE frente a las «fuerzas disruptivas externas», entre ellas rusas, que estarían buscando impedir que los países candidatos de la región entren en el bloque.

Existen «fuerzas disruptivas exteriores que quieren ver fracasar los procesos de adhesión», advirtió Kos en una rueda de prensa en Bratislava tras participar en una reunión ministerial del grupo ‘Amigos de los Balcanes’.

Al referirse a esas injerencias apuntó a Rusia y Bielorrusia.

«Rusia está haciendo eso, armando a los emigrantes contra la UE en Bielorrusia», dijo la política eslovena.

En general, insistió en la necesidad de avanzar en la ampliación de la Unión Europea (UE) por razones de seguridad, dada la «situación geopolítica alocada» que afrontan los Veintisiete.

No se debe permitir «que en nuestra vecindad crezcan los puntos ciegos de seguridad» que puedan ser aprovechados por fuerzas externas.

En este contexto, consideró que la plena integración de los candidatos más avanzados, previsiblemente Montenegro y Albania, en torno a 2030 será un «momento crucial» para la UE.

Además, la comisaria destacó «nuevas formas de integración, antes de ser miembro de pleno derecho», y se refirió, en concreto, a avances como el «acceso al mercado único, al mercado energético y a la cadena de valor europea» de los países candidatos.

Actualmente, «ciudadanos y empresas en Albania, Montenegro y Macedonia del Norte, y también Serbia, se están beneficiando ya del sistema de pagos más barato en euros», aseveró.

Bruselas explora además cómo extender a toda la región el régimen de ‘roaming’ que rige en los Veintisiete, sin cargas adicionales entre los países miembros.

Desde la experiencia de Eslovenia y Croacia, Kos aseguró que la adhesión «ha facilitado la vida de nuestros ciudadanos y nos ha permitido mantener el control de nuestra seguridad colectiva».

La cita de hoy en Bratislava reunió a los ministros de Exteriores del grupo informal ‘Amigos de los Balcanes’ – integrado por Eslovaquia, República Checa, Grecia, Croacia, Austria, Eslovenia e Italia- y de los países candidatos de la región, que son Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia. EFE

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