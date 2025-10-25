La CE anuncia que trabaja en plan de fuentes alternativas de materias primas críticas

Berlín, 25 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este sábado que el órgano ejecutivo comunitario trabaja en un plan para asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas.

«Puedo anunciar hoy que estamos trabajando en un nuevo ‘RESourceEU’ plan en la línea de la iniciativa ‘REPowerEU’, que nos ayudó a superar la crisis juntos después de que (Vladimir) Putin cortara las energías fósiles. El objetivo es asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas», dijo Von der Leyen en el Berlin Global Dialogue que acoge la capital alemana. EFE

