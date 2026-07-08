La CE apoya a la Guardia Civil y propone blindar los puertos ante el narcotráfico

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Estrasburgo (Francia), 8 jul (EFE).- El comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, mostró este miércoles en el Parlamento Europeo su apoyo a la Guardia Civil española ante las muertes de agentes que luchaban contra el narcotráfico en los últimos meses y propuso modernizar las normas contra el crimen organizado y fortalecer la Alianza de Puertos Europeos.

En un debate en la Eurocámara impulsado por el Partido Popular Europeo bajo el título ‘El narcotráfico en aguas europeas: proteger nuestras fronteras y apoyar a nuestros agentes de las fuerzas del orden’, Kadis evidenció la preocupación de la UE ante la creciente amenaza del crimen organizado.

El comisario abogó por reducir la demanda de drogas e impulsar la cooperación global para frenar a estas peligrosas redes criminales, trazó una «imagen alarmante» de la situación y destacó que las incautaciones de cocaína en Europa se han multiplicado por seis en una década.

«Es una imagen alarmante. La cocaína está más disponible que nunca. Entre 2013 y 2023, la cifra de incautaciones de cocaína en Europa aumentó seis veces», dijo Kadis.

Para hacer frente a esta amenaza «global», el comisario detalló la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario: el refuerzo de la Alianza de Puertos Europeos para evitar su infiltración; el avance en acuerdos de cooperación con países latinoamericanos como Brasil y Ecuador, y la presentación a principios del próximo año de normativas modernizadas contra el crimen organizado y un nuevo mandato para Europol.

La eurodiputada del PP Dolors Montserrat aseguró que la muerte de los agentes en España «no es una tragedia aislada», sino la consecuencia de «años de impunidad» y de «falta de recursos» del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de liquidar «la unidad clave en la lucha contra el narco».

Montserrat exigió que se tipifique como eurodelito cualquier ataque contra la Policía y que la UE reconozca el trabajo de los agentes como una profesión de riesgo.

En la misma línea, Hermann Tertsch (Vox) acusó al Ejecutivo español de dejar a las fuerzas de seguridad «impotentes» y con «las costas abiertas», y aseveró que «el narcosocialismo del Foro de Sao Paulo ya está en Europa y entró por España», lo que convierte al país en «un paraíso para los narcos».

«La única forma de frenar el narcotráfico es acabar con los Gobiernos que trabajan para él. Es decir, acabar con el socialismo, con el narcosocialismo, es la clave para acabar con esta plaga», manifestó Tertsch.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar calificó de «deplorable» lo que consideró «uso instrumental de este sensible asunto por parte de las fuerzas de la oposición» para atacar al Ejecutivo español.

López Aguilar defendió la gestión del Gobierno de España y recordó el incremento de 17.000 efectivos policiales, de los cuales 4.000 en Andalucía, así como la inversión de 2.000 millones de euros en infraestructuras de seguridad en el Campo de Gibraltar. EFE

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