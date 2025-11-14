La CE aprueba con condiciones compra de la química alemana Covestro por petrolera emiratí

Bruselas, 14 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este viernes la adquisición del consorcio químico alemán Covestro por la petrolera estatal emiratí Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc), condicionada al cumplimiento de compromisos por ambas partes y en el marco de la regulación sobre subsidios extranjeros.

Bruselas dio luz verde hoy a la operación tras haber abierto el pasado julio una investigación en profundidad sobre el impacto de las subvenciones concedidas por Emiratos Árabes a la firma petrolera, al considerar que las subvenciones extranjeras podrían distorsionar el mercado interior de la UE.

Las dos empresas han presentado una serie de compromisos que incluyen eliminar las garantías estatales ilimitadas de los Emiratos Árabes Unidos y compartir las patentes de Covestro en el área de sostenibilidad, medidas que según la CE «equilibrarán los efectos negativos de la transacción en el mercado interno».

La aprobación de la operación está condicionada al pleno cumplimiento de estos compromisos, según detalló la CE en un comunicado.

El pasado mayo la Comisión Europea dio su visto bueno inicial a que Adnoc comprara el consorcio químico alemán Covestro tras constatar que no va a generar problemas de competencia en los mercados en los que ambas empresas operan.

La adquisición se valoró en unos 12.000 millones de euros y con ella Abu Dhabi busca apuntalar el crecimiento del grupo alemán con la vista puesta en llegar a ser uno de los cinco consorcios químicos más grandes del mundo. EFE

