La CE avala la competencia de España para decidir sobre el estatus de inmigrantes

3 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, dijo este jueves estar al tanto de la regularización a gran escala anunciada esta semana en España y avaló la competencia del país para decidir cómo «reaccionar y abordar» ante la situación de los migrantes irregulares presentes en su territorio.

«Está claro que es responsabilidad de cada Estado el estatus que pueden tener las personas que están residiendo de manera ilegal en el país», dijo Brunner en rueda de prensa, preguntado sobre si hay una discordancia entre los planes en España y el objetivo que persigue la Unión Europea de reducir la migración irregular.

En cuanto a la situación que plantea la regularización en España, Brunner dijo: «Este es un tema distinto. Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal» de esa migración y «ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España».

Sobre la relación existente entre la migración irregular y la regular, reconoció que «todo está vinculado entre sí» y que «hay que encontrar esas vías legales» para las personas que entran al territorio comunitario de manera irregular.

«Pero nosotros no tenemos competencia en esas cuestiones. Solo podemos preparar el camino para que los Estados miembros introduzcan los itinerarios legales», dijo.

El trabajo de Bruselas es «hacer todo lo posible para luchar contra la migración ilegal», subrayó el político austríaco, que presentó este jueves la primera estrategia europea sobre visados.

El Partido Popular había anunciado esta misma mañana que preguntaría a la Comisión Europea si la regularización anunciada por el Gobierno está en contra del Pacto Europeo de Migración y Asilo y si este tipo de medidas pueden «aplicarse con carácter general» o deben estudiarse caso a caso por sus potenciales «efectos directos en el espacio Schengen».

Los populares españoles apoyaron además un debate sobre la regularización en un grupo de trabajo de escrutinio de Schengen y fronteras en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, un movimiento criticado por Vox porque el PP ha votado en contra de elevar el debate a la comisión parlamentaria en sí.

El jefe de delegación de Vox, Jorge Buxadé, que ha criticado la «incoherencia» de los populares, dijo que su partido promoverá que el caso se incluya con un debate en la agenda del pleno del Parlamento Europeo de febrero en Estrasburgo (Francia), una decisión que se tomará el próximo miércoles y que requiere del apoyo del Partido Popular Europeo para salir adelante. EFE

