La CE concede más tiempo a Shein para demostrar si combate la venta de productos ilegales

2 minutos

Bruselas, 27 feb (EFE).- La Comisión Europea concedió este jueves más tiempo a Shein para demostrar si está combatiendo la venta de productos ilegales en la Unión Europea, dado que tiene una actitud «muy constructiva» en la investigación que ha abierto a la empresa china.

Shein tenía hasta el día de hoy para informar al Ejecutivo comunitario de los esfuerzos que está haciendo para combatir la entrada de productos ilegales en la UE y para explicar hasta qué punto permite que investigadores externos supervisen si la compañía cumple la ley de la UE sobre control de contenidos.

Sin embargo, la empresa solicitó más tiempo para proporcionar la información y Bruselas ha aceptado su petición dado que tiene una actitud «muy constructiva» en la investigación, dijo el portavoz de Tecnología Digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz recordó, no obstante, que la Comisión y las autoridades de protección al consumidor de los países de la UE iniciaron en febrero otra investigación contra Shein, tras haber detectado un incremento de los productos ilegales que entran a la UE desde China.

Según un informe que Bruselas publicó a principios de febrero, los consumidores europeos compraron el año pasado 4.600 millones de productos ilegales y perjudiciales para la salud, el 91 % de los cuales procedentes de China, lo que supone más del doble de los bienes que adquirieron en 2023.

Para revertir esta situación, el Ejecutivo comunitario ha instado además al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a que pongan fin a la exención del pago de aranceles de la que actualmente gozan aquellos envíos por un valor inferior a 150 euros.

También les ha pedido que aceleren la negociaciones sobre otras leyes europeas que pueden contribuir a minimizar la entrada de productos ilegales en la UE como las normativa para reducir las emisiones de CO2 en el transporte o la de reciclaje. EFE

drs/lpc/alf

We have snet to sheisn 6 february realtet to ilegal goods and contetn to platfors And aslo to data acces for reseraches Sheins is very coepratives has repsodnen and requested of dedleis aunitsl 20th march this is withus prjudices DCD this monts this dones reltaed to that. Retalin to DSA this is usual step a request for informatuosn whe you susect this is preliminary discusiosn cooerative shein is very cooperative.