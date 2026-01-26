La CE confía en un «trabajo exhaustivo» de España para investigar el accidente de tren

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que confía en que las autoridades españolas harán «un trabajo exhaustivo» en la investigación de las causas del accidente ferroviario que tuvo lugar hace una semana en Adamuz (Córdoba, sur de España) y que dejó 45 fallecidos.

«Estas investigaciones son largas, son profundas, y tenemos toda la confianza en que las autoridades españolas harán un trabajo muy exhaustivo», dijo la portavoz comunitaria de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la institución.

En cuanto a la colaboración de la Agencia Ferroviaria Europea en los trabajos, confirmó que ésta puede ayudar «bajo petición» y que «por ahora» el Gobierno de España no la ha solicitado, aunque aseveró que la CE «está lista para ayudar de cualquier forma si esa solicitud llega».

Itkonen afirmó además que el accidente, del cual la principal hipótesis de su causa es la posible fractura de un carril de la vía, es «especialmente complejo y muy trágico» y que todavía «es muy pronto» para hacer valoraciones sobre el origen del mismo.

El pasado 18 de enero el choque de un tren Iryo y un Alvia provocó la muerte de 45 personas y más de cien heridos en el que es considerado el peor accidente que ha sufrido la alta velocidad española. EFE

