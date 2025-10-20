La CE dice que los datos biométricos son «un gran paso» para controlar la entrada

2 minutos

Bucarest, 20 oct (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado este lunes en Bucarest que el nuevo sistema de recogida de datos bométricos de extranjeros es un gran paso para «controlar lo que ocurre en el espacio Schengen», al que pertenecen todos los países de la UE menos Irlanda y Chipre.

Aunque el comisario reconoció que hay margen de mejora en cada Estado miembro, afirmó que el sistema informático que se emplea es el más moderno del mundo.

«Estamos empezando a controlar quién entra y sale del espacio Schengen, con datos biométricos y huellas dactilares. Estoes realmente increíble», dijo en relación al Sistema europeo de Entradas y Salidas (SES), que desde el pasado día 12 registra digitalmente las entradas y salidas al espacio Schengen para estancias cortas de nacionales de terceros países.

A este espacio de libre circulación de personas pertenecen 25 de los 27 miembros de la UE, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Brunner se reunión en Bucarest con el presidente rumano Nicusor Dan; el primer ministro Ilie Bolojan; y el ministro del Interior, Catalin Predoiu, para tratar asuntos de protección de la UE frente a amenazas híbridas, desde la desinformación hasta las incursiones con drones.

La visita tuvo lugar en el contexto de la intensificación del apoyo por parte de la Comisión Europea para combatir la trata de personas,la delincuencia organizada, la protección de infraestructuras críticas y los delitos por internet.

Brunner también habló con las autoridades rumanas de la lucha contra la migración irregular, el uso de tecnologías para laprotección de fronteras y la evaluación de Rumanía, que entró plenamente en Schengen el pasado 1 de enero. EFE

asp-as/rcf