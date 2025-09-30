La CE dice que lq UE y lq Celac lograrán «resultados concretos» en cooperación científica

Bruselas, 30 sep (EFE).- La Comisaria Europea de Investigación, Ekaterina Zaharieva, aseguró este martes que la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) lograrán alcanzar «resultados concretos» en materia de cooperación científica.

«Apoyaremos a nuestros científicos e investigadores y convertiremos esta asociación en resultados concretos para nuestra gente y nuestras economía», dijo Zaharieva en un comunicado, el día después de que la UE y la Celac firmasen en Bruselas una declaración conjunta para estrechar lazos en las áreas de investigación y desarrollo.

Los ministros del ramo de ambas regiones se comprometieron ayer a «reforzar la cooperación» en la lucha contra el cambio climático, la sanidad y el uso de la inteligencia artificial, en la que fue su primera reunión desde que en 2023 la UE y la Celac celebrasen su última cumbre, también en la capital comunitaria.

Con este objetivo, decidieron en los próximos dos meses crear tres grupos de trabajo para avanzar en las tres áreas.

«Reconocemos que la cooperación en investigación y desarrollo constituye un pilar estratégico de la asociación birregional UE-Celac. Esta cooperación se basa en sólidos vínculos económicos, sociales y culturales, así como en valores y principios compartidos, en particular la protección y promoción de los derechos humanos, los derechos laborales, la democracia, el multilateralismo y la justicia social», recoge la declaración.

Un párrafo, no obstante, del que se desmarcó Argentina, «en concreto» en lo relativo a «la calificación de los derechos laborales y la justicia social como valores comunes», puntualizó la declaración final.

Además, Argentina y Paraguay tampoco suscribieron la parte de la declaración en la que la UE y la Celac señalaron que «la igualdad de género y la inclusión son esenciales para liberar todo el potencial de nuestras comunidades de investigación, integrar la diversidad y la igualdad, así como mejorar la relevancia social de la investigación y la innovación.

Argentina también se desmarcó de la alusión a «los conocimientos ancestrales, humanísticos y locales, como una valiosa fuente de innovación y resiliencia, que tiene el potencial de contribuir a soluciones contextualizadas a los desafíos globales». EFE

