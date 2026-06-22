La CE dispuesta a «evaluar propuestas maduras» para la creación de centros de migrantes

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Bruselas, 22 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que está «dispuesta a evaluar cualquier propuesta madura» para la puesta en marcha de los centros para migrantes en terceros países que contempla el recientemente aprobado Reglamento de Retornos, después de que la pasada semana 19 Estados miembros pidieran al Ejecutivo comunitario apoyo financiero para esas infraestructuras.

Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa diaria de la institución sobre el papel de Bruselas en la financiación de estos centros, el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, señaló que «la Comisión está dispuesta a evaluar cualquier propuesta madura» y recordó que los próximos pasos el establecimiento de estas infraestructuras «están en manos de los Estados miembros».

«El nuevo reglamento también abre la posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de retorno. Estos centros de retorno deben estar sujetos a condiciones y salvaguardas estrictas. Esto permitirá que estos centros aborden la migración ilegal y al mismo tiempo respeten plenamente las normas internacionales de derechos humanos y el derecho de la UE», recordó Lammert.

El pasado viernes, 19 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, lideradas por la socialista danesa Mette Friederiksen, pidieron a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al resto de Estados miembros «avanzar lo antes posible» en la creación de estos centros.

Además, reclamaron al Ejecutivo comunitario que se involucrara en «seguir apoyando a los Estados miembros en estos esfuerzos, incluso con recursos financieros».

«Creemos que esta es la forma más eficaz de acabar con los modelos de negocio de los traficantes de migrantes, eliminar los incentivos para la migración irregular hacia Europa y garantizar que se repatríe a quienes no tienen derecho legal a permanecer en Europa. Todo ello de conformidad con la legislación de la UE y los convenios internacionales, y en estrecha cooperación con terceros países», señalan en una misiva, que se hizo pública durante la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

Países como España se han opuesto a la creación de estas infraestructuras en países terceros desde su concepción, al igual que Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, dijo el pasado viernes que su país se negará a financiar con el presupuesto de la UE la construcción de esos centros. EFE

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