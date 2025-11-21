La CE expedienta a España por no actualizar la lista de materia prima para biocarburantes

1 minuto

Bruselas, 21 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este viernes un procedimiento de infracción a España, junto con otros 14 Estados miembros, por no haber transpuesto dentro del plazo legal la lista actualizada de materias primas para la producción de biocarburantes y biogás utilizados en el sector del transporte.

Las modificaciones, incluidas en un anexo de la Directiva de Energías Renovables, debían transponerse a la legislación nacional antes del 14 de septiembre de 2025, según el Ejecutivo comunitario.

La lista enumera nuevas materias primas de las que deriva la producción de biogás y biocarburantes utilizados principalmente en el sector del transporte.

«Estos combustibles se promueven en la Directiva de Energías Renovables debido a su menor impacto ambiental en comparación con los biocarburantes convencionales (biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros)», explicó el comunicado.

La Comisión envió cartas de emplazamiento a los 15 Estados miembros, incluida España, que no han llevado a cabo la transposición completa y que disponen ahora de dos meses para responder, completar su transposición y notificar a la Bruselas.

«En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado», concluyó el comunicado. EFE

