La CE expedienta a España y otros 12 países por incumplir la norma de sostenibilidad aérea

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea abrió este jueves un expediente a España y otros doce países europeos por no haber adoptado todavía el régimen de sanciones a las aerolíneas y empresas de queroseno que incumplen las obligaciones de sostenibilidad que prevé la normativa comunitaria.

El reglamento obliga a los suministradores a vender a las aerolíneas queroseno que cumpla con los requisitos de sostenibilidad de la UE -que quiere ser climáticamente neutra en 2050 – y a las compañías aéreas a repostar en los aeropuertos de la UE todo el combustible que necesitan para el vuelo.

Además, la norma obligaba a los países de la UE a aprobar, antes del 31 de diciembre de 2024, el régimen de sanciones para los operadores que incumplan estos criterios.

Pero España, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia y Portugal no lo han hecho, por lo que Bruselas les ha abierto un expediente.

Todos ellos tienen ahora dos meses para aprobar el régimen de sanciones o explicar a la Comisión los motivos por los que todavía no lo han hecho, pero si vuelven a incumplir el plazo o el Ejecutivo comunitario no está satisfecho con la respuesta, podrá dar el siguiente paso en el procedimiento de infracción, antes de llevarles ante la justicia europea, si siguen sin respetar sus obligaciones. EFE

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