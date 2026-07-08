La CE pide a Francia que adecúe a las normas europeas su ley que veta las redes a menores

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Bruselas, 8 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha pedido a Francia que modifique la ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años para adecuarla a la ley de servicios digitales (DSA), la normativa comunitaria que regula el contenido que los usuarios ven en internet.

«Compartimos completamente el objetivo de las autoridades francesas. Se debe proteger a los menores en internet. Esto tiene que quedar muy claro», dijo este miércoles Balazs Ujvari, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Pero al mismo tiempo, señaló que hay que «minimizar la fragmentación» y la «inseguridad jurídica» que se puede crear en la Unión Europea si distintos países aprueban normas sobre un ámbito que está regulado a nivel europeo.

«La opinión de la Comisión ayuda a garantizar que cualquier medida nacional es efectiva y conforme a las leyes europeas», continuó Ujvari.

Francia es uno de los países que lidera el debate entre los Veintisiete para prohibir las redes sociales en la UE a los menores de edad y junto a España, son los únicos países que ya han aprobado normativas al respecto.

Otros como Dinamarca, Italia, Grecia, Chipre o Eslovenia están tramitando normas similares o han anunciado su intención de hacerlo.

Bruselas no le pide a Francia que elimine la prohibición que ha impuesto a los menores de edad, sino que adecue su normativa para no solapar competencias que la DSA ha otorgado a la Comisión Europea.

La DSA obliga a las grandes plataformas a eliminar el contenido ilegal siempre que tengan conocimiento del mismo y pide a las tecnológicas que presten especial atención a los menores.

Aunque entre los Estados miembros no hay consenso sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales, la cuestión sobre cómo proteger a los menores en internet ha aumentado en el último año.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado partidaria de «retrasar» el acceso a las redes a los menores y espera tener el próximo lunes el informe que están elaborando los expertos que ha nombrado para que analicen qué otras medidas puede tomar la UE para proteger a los jóvenes. EFE

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