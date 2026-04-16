La CE pide a Google que comparta los datos de las búsquedas de Gemini con sus competidores

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(Actualiza con la reacción de Google)

Bruselas, 16 abr (EFE).- La Comisión Europea pidió este martes a la tecnológica estadounidense Google que comparta con sus competidores los datos de las búsquedas de los usuarios -como las consultas, los clics, las visualizaciones y la jerarquía de los resultados-, incluidos los que se obtienen a través de su sistema de inteligencia artificial Gemini.

La reclamación está relacionada con la investigación que Bruselas abrió en enero a Google en el marco de la ley de mercados digitales (DMA) para obligarle a abrir su sistema operativo Android a los competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial en los dispositivos móviles.

En concreto, el Ejecutivo comunitario propuso a Google toda una serie de medidas para determinar los criterios de elección de los competidores que se podrán beneficiar de dichos datos, así como el alcance de los mismos, la frecuencia con que deberá compartirlos y las acciones que deberá llevar a cabo para garantizar el anonimato de los datos personales de los usuarios.

La Comisión también ha planteado a la tecnológica los «parámetros para establecer precios justos, razonables y no discriminatorios para los datos de búsqueda», según informó en un comunicado.

Y para garantizar que las medidas que ha propuesto la Comisión son «efectivas», ha abierto una consulta pública hasta el 1 de mayo para que los actores interesados, incluida la propia Google, puedan mostrar su opinión.

En función de los comentarios, Bruselas podrá «ajustar» sus propuestas, que Google deberá cumplir de forma obligatoria a partir del próximo 27 de julio.

«Los datos son una aportación importante para la búsqueda en internet y para desarrollar nuevos servicios, incluida la inteligencia artificial. El acceso a estos datos no se debe restringir de tal forma que dañe la competencia», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera.

«Con esta consulta pública, queremos escuchar la opinión del mercado sobre las formas más efectivas para que Google comparta datos de búsqueda con los competidores», añadió la vicepresidenta encargada de la política Digital, Henna Virkkunen.

Tras el anuncio de la Comisión, la compañía estadounidense señaló que «cientos de millones de europeos confían en Google para realizar sus búsquedas más delicadas —incluidas cuestiones privadas sobre su salud, su familia y sus finanzas», por lo que la propuesta de Bruselas «obligaría a ceder estos datos a terceros, con medidas de protección de privacidad peligrosamente ineficaces».

La empresa afirmó que seguirá defendiéndose «contra esta extralimitación, que supera con creces el mandato original de la DMA y pone en peligro la privacidad y la seguridad de las personas». EFE

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