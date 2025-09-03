The Swiss voice in the world since 1935

La CE propone acto jurídico que activa salvaguardias de acuerdo con Mercosur

1 minuto

Bruselas, 3 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un acto jurídico para poner «en práctica” la cláusula de salvaguardia bilateral en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, tras las reticencias principalmente de Francia a respaldar el pacto por temor a que su sector agrícola salga perjudicado.

Bruselas propuso a los países de la Unión Europea (UE) y a la Eurocámara varios actos legales para que decidan la firma y posterior celebración del acuerdo de asociación con el Mercosur y el acuerdo global modernizado con México, en los que detalló la estructura jurídica de los textos y cómo deberán ser ratificados para que puedan entrar en vigor. EFE

