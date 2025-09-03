La CE propone pactos comerciales interinos con Mercosur y México antes de aprobación a 27

Bruselas, 3 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles que se aplique provisionalmente la parte comercial de los nuevos acuerdos con el Mercosur y México a través de pactos interinos, que serán sustituidos por acuerdos generales con contenido también político cuando lo aprueben individualmente los Veintisiete.

La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles a los países de la Unión Europea (UE) y a la Eurocámara varios actos legales para que decidan la firma y posterior celebración del acuerdo de asociación con el Mercosur y el acuerdo global modernizado con México, en los que detalló la estructura jurídica de los textos y cómo deberán ser ratificados. EFE

