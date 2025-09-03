La CE propone pactos comerciales interinos con Mercosur y México antes de aprobación a 27

Bruselas, 3 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles que se aplique provisionalmente la parte comercial de los nuevos acuerdos con el Mercosur y México a través de pactos interinos, que serán sustituidos por acuerdos generales con contenido también político cuando lo aprueben individualmente los Veintisiete.

La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles a los países de la Unión Europea (UE) y a la Eurocámara varios actos legales para que decidan la firma y posterior celebración del acuerdo de asociación con el Mercosur y el acuerdo global modernizado con México, en los que detalló la estructura jurídica de los textos y cómo deberán ser ratificados.

“Nuestros acuerdos con Mercosur y México son hitos importantes para el futuro económico de la UE. Seguimos diversificando nuestro comercio, fomentando nuevas asociaciones y creando nuevas oportunidades de negocio”, indicó en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Según la política alemana, las empresas de la UE y el sector agroalimentario de la UE “cosecharán inmediatamente los beneficios de la reducción de los aranceles y los costes, lo que contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo”.

La Comisión propone que los pactos con el Mercosur y México cuenten con un acuerdo general que lo abarque todo y un acuerdo comercial provisional que se centre exclusivamente en los elementos comerciales, una fórmula ya utilizada hace unos años en el acuerdo UE-Chile.

Se espera que el acuerdo comercial provisional entre en vigor una vez que el Consejo, tras el consentimiento del Parlamento Europeo, vote la celebración del acuerdo, explicaron fuentes comunitarias, que aludieron a la misma situación con el acuerdo con México.

Especificaron que el Consejo de la UE podrá decidir primero firmar el acuerdo provisional y, luego, decidir concluirlo tras el consentimiento del Parlamento.

La Unión Europea tiene competencia exclusiva sobre la política comercial de los Veintisiete, por lo que para que el acuerdo interino salga adelante bastará una mayoría cualificada en el Consejo (el 55 % de los Estados miembros, lo que significa 15 países que representen al menos al 65 % de la población de la UE).

Por contra, los acuerdos generales, una vez firmados, deberán ser ratificados en todos los Estados miembros.

De ese modo, cuando se ratifiquen esos acuerdos completos, el pacto comercial provisional dejará de aplicarse, ya que se integrará en los acuerdos globales.

Para la CE, estos acuerdos generarán oportunidades de exportación por valor de miles de millones de euros para empresas de la UE de todos los tamaños, contribuirán al crecimiento económico y la competitividad, respaldarán cientos de miles de puestos de trabajo europeos y promoverán los intereses y valores de la UE.

Además, cree que fortalecerán las cadenas de valor y ayudarán a la UE a ampliar su gama de fuentes fiables de materias primas esenciales.

“En un momento de creciente inestabilidad geopolítica, estos acuerdos nos vinculan más estrechamente a socios estratégicamente importantes, proporcionando una plataforma común para reforzar la confianza mutua y abordar retos globales compartidos, incluida la modernización del sistema comercial mundial basado en normas”, recalcó la Comisión.

Añadió que los pactos permitirán a la UE reforzar su compromiso en cuestiones clave como el desarrollo sostenible, la delincuencia organizada transnacional y la migración.

El acuerdo de asociación con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que se empezó a negociar hace 25 años y cuyo texto fue cerrado a finales del año pasado, creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores.

“Las empresas de la UE disfrutarán de la ventaja de ser las primeras en llegar, beneficiándose de aranceles más bajos en una región en la que la mayoría de los demás países se enfrentan a aranceles elevados y otras barreras al comercio”, indicó la CE.

Por su parte, el acuerdo modernizado con México -el segundo mayor socio comercial de la UE en Latinoamérica- sustituye al acuerdo global entre las dos partes en vigor desde 2000 y que ha permitido a la Unión exportar más de 70.000 millones de euros en bienes y servicios a ese país. EFE

