La CE quiere reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China con alternativas europeas

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Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles un conjunto de leyes para impulsar alternativas de empresas europeas de servicios en la nube en sectores esenciales y para garantizar el suministro de chips, con vistas a reducir la dependencia tecnológica que la UE tiene frente a las empresas estadounidenses y chinas.

A día de hoy, la UE depende de proveedores extracomunitarios para más de un 80 % de sus productos, servicios e infraestructuras digitales, señaló el Ejecutivo comunitario, que advirtió de los peligros de «las excesivas dependencias tecnológicas», en un momento en el que «la fragmentación geopolítica se profundiza y las cadenas de suministro se utilizan cada vez más como un arma».

«La Unión Europea se encuentra en un momento crucial para reivindicar su soberanía tecnológica y recuperar su posición en la carrera global por el poder geoeconómico», aseguró la Comisión en un comunicado. EFE

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