La CE retrasa la designación de los asesores sobre la protección de los menores en línea

Bruselas, 6 ene (EFE).- La Comisión Europea retrasó este martes hasta «principios de este año» la creación del panel de expertos que le asesorará sobre las «potenciales» medidas adicionales que puede tomar la Unión Europea para proteger a los menores ante el contenido que ven en las redes sociales.

El pasado mes de septiembre, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, prometió que lo nombraría antes de que acabase 2025, pero el portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier, evitó detallar hoy un calendario «específico» sobre su puesta en marcha y se limitó a decir que ocurrirá «a principios de este año».

Los Veintisiete llevan meses debatiendo la posibilidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales, una medida que ya han aprobado de forma individual algunos países como España -que ha fijado el límite en los 16 años- o Dinamarca -que lo ha establecido en los 15-.

En este contexto, España y Dinamarca, junto a Francia, Italia y Grecia, participan en un programa piloto con la Comisión Europea para la puesta en marcha de una aplicación móvil que permitirá a las plataformas digitales y a las páginas web verificar la edad de los usuarios, garantizando al mismo tiempo su privacidad.

Se trata de una ‘app’ que Bruselas ha impulsado en el marco de la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las tecnológicas a eliminar el contenido ilegal en internet y a prestar una especial atención a la protección de los menores.

La herramienta permitirá verificar con exactitud si los internautas han alcanzado la edad mínima que establezca la ley para abrirse una cuenta en las redes sociales o acceder a contenido para adultos, pero su uso no será obligatorio, por lo que cada empresa podrá decidir si la utiliza o no para comprobar los años de los usuarios.

Además de a usar esta aplicación, el Ejecutivo comunitario también anima a las tecnológicas a que las cuentas que se abran los menores en las redes sociales sean privadas por defecto, para que solo puedan interactuar con las personas que acepten previamente, o a que las notificaciones también estén desactivadas de antemano.

Medidas que buscan limitar «las consecuencias negativas de algunos aspectos de las redes sociales», según dijo hoy Regnier, quien insistió en que Bruselas no cierra la puerta a considerar otras acciones.

En su discurso, Von der Leyen aseguró que la Comisión sigue de cerca el veto que ha impuesto Australia a los menores de 16 años para acceder a las redes sociales, en un debate que se ha incrementado tras los contenidos de la inteligencia artificial de X, Grok, negando el Holocausto o mostrando imágenes de niños y mujeres desnudas, reconoció el portavoz. EFE

