La CEDEAO condena los ataques xenófobos en Sudáfrica y pide «una solución definitiva»

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Nairobi, 21 jul (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha condenado la ola de ataques xenófobos de los últimos meses en Sudáfrica contra migrantes africanos, «en particular» contra ciudadanos de África Occidental, y pidió a las autoridades sudafricanas una «solución definitiva».

«La Autoridad insta a las autoridades sudafricanas a que pongan fin de inmediato a esta situación y encuentren una solución definitiva», señalaron los líderes del bloque regional en el comunicado publicado tras la celebración el pasado domingo en Sierra Leona de su 69ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno.

Así, la CEDEAO rechazó «el trato despreciable» que reciben los ciudadanos de África occidental y pidió que se garantice la «seguridad y la protección» de éstos y de todos los africanos que residen en Sudáfrica.

Además, el bloque decidió apoyar la petición de Ghana, que solicitó el pasado 7 de mayo a la Unión Africana (UA) que aborde esta crisis y envíe una misión de investigación a Sudáfrica.

La tensión en Sudáfrica ha aumentado en los últimos meses por una ola de ataques xenófobos contra migrantes africanos y protestas antiinmigración.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La crisis ha llevado a países como Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y a menudo han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

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