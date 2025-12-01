La Cedeao informa de un «diálogo constructivo» con los líderes golpistas de Guinea-Bisáu

Nairobi, 1 dic (EFE).- El presidente rotatorio de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y mandatario de Sierra Leona, Julius Maada Bio, informó este lunes de que sostuvo un “diálogo constructivo” con los líderes militares que tomaron el poder en Guinea-Bisáu el 26 de noviembre pasado.

“De conformidad con el comunicado del período extraordinario de sesiones del Consejo de Mediación y Seguridad de la Cedeao, mantuve un diálogo constructivo con los dirigentes militares de Guinea-Bisáu”, afirmó Bio en su cuenta de X.

“Como presidente de la autoridad de jefes de Estado y de Gobierno, reafirmé el compromiso inquebrantable de la Cedeao de restablecer el orden constitucional”, agregó.

El presidente de Sierra Leona llegó este lunes a la capital, Bisáu, acompañado por la delegación de mediación de alto nivel de la organización, integrada por el presidente de la Comisión del bloque regional, Omar Alieu Touray, el representante de la ONU para África Occidental y el Sahel, Leonardo Simão, y la representante de la Cedeao en Guinea-Bisáu, Ngozi Ukaeje.

La delegación busca negociar garantías con los militares de que se restaure en el país el orden democrático.

Los líderes de la organización regional se reunieron en una cumbre virtual el jueves pasado para analizar la situación de Guinea-Bisáu tras el golpe y decidieron suspender al país como miembro de la Cedeao. Una medida que también adoptó la Unión Africana (UA) este fin de semana.

En la reunión, los jefes de Estado y Gobierno condenaron el golpe “en los términos más enérgicos”, exigieron «el restablecimiento incondicional del orden constitucional sin demora» y rechazaron «cualquier acuerdo que perpetúe la interrupción ilegal del proceso democrático y la subversión de la voluntad del pueblo de Guinea-Bisáu”.

Los militares dieron el golpe de Estado el miércoles pasado, antes del anuncio al día siguiente de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

El 27 de noviembre, el general Horta N’ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado como “presidente de transición” por un año.

En los comicios, tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

Elegido en 2019, Embaló -que huyó a Senegal tras el golpe y, desde ese país, viajó a la República del Congo- ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

El opositor Dias da Costa se encuentra refugiado en la Embajada de Nigeria en Bisáu por “amenazas inminentes contra su vida”, según informaron autoridades nigerianas.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido 17 intentos de golpe y cuatro exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

