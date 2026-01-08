La Cedeao irá a Guinea-Bisáu para supervisar la situación política tras el golpe de Estado

Nairobi, 8 ene (EFE).- El presidente de Sierra Leona y líder en ejercicio de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Julius Maada Bio, viajará el sábado a Guinea-Bisáu con el objetivo de supervisar la situación política e institucional del país tras el golpe de Estado del 26 de noviembre pasado.

Según un comunicado del Ministerio de Negocios Exteriores de Guinea-Bisáu, el presidente de Sierra Leona estará acompañado por el mandatario senegalés, Bassirou Diomaye Faye, para abordar el seguimiento de la situación política guineana.

«Durante su estancia en Bisáu, ambos jefes de Estado mantendrán reuniones de alto nivel con el Alto Mando Militar, en el marco del seguimiento político e institucional de la situación en Guinea-Bisáu, en un espíritu de solidaridad regional y de cooperación en el seno de la CEDEAO», señala la nota oficial.

La visita se produce tras el llamamiento de la CEDEAO en diciembre pasado para la liberación de políticos detenidos, después de la toma del poder por parte de militares.

Entre los detenidos se encuentra el líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y candidato presidencial, Domingos Simões Pereira. Los arrestados continúan privados de libertad, según fuentes de la organización regional, recogidas por medios locales.

El general Horta N’ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, que fue nombrado «presidente de transición» por un año, tomó el poder mediante un golpe que tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, y su principal rival, Fernando Dias da Costa -refugiado en la Embajada de Nigeria-, se habían proclamado vencedores de los comicios.

El golpe fue condenado por la (Cedeao), Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, así como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), quienes exigen el restablecimiento inmediato del orden constitucional.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 había sufrido cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

