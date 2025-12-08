La Cedeao ordena el despliegue de tropas en Benín tras el intento golpista del domingo

Nairobi, 8 dic (EFE).- La Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ordenó el despliegue de tropas del bloque regional en Benín tras el frustrado golpe de Estado de este domingo en ese país.

«El presidente de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cedeao ha ordenado el despliegue de elementos de la Fuerza de Reserva de la Cedeao en la República de Benín con efecto inmediato», afirmó el bloque en un comunicado publicado a última hora del domingo.

La fuerza regional estará integrada por tropas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana.

«La fuerza apoyará al Gobierno y al Ejército Republicano de Benín para preservar el orden constitucional y la integridad territorial de la República de Benín», agregó la nota oficial.

La Cedeao ya condenó “enérgicamente” este domingo el intento de golpe de Estado en Benín y elogió al Gobierno del presidente Patrice Talon por restablecer el orden.

“La Cedeao condena enérgicamente este acto inconstitucional, que constituye una subversión de la voluntad del pueblo beninés”, indicó el bloque regional de doce países de África occidental, entre ellos Benín, en otro comunicado.

La Cedeao responsabilizó a los autores del “complot, tanto individual como colectivamente”, de cualquier pérdida de vidas o bienes ocasionada por sus acciones.

“La Cedeao apoyará al Gobierno y al pueblo por todos los medios necesarios para defender la Constitución y la integridad territorial de Benín”, concluyó.

El presidente Talón anunció en la televisión pública beninesa a última hora del domingo que «la situación están completamente bajo control» tras el frustrado intento de golpe.

La alocución de mandatario se emitió después de que un grupo de militares asegurara este domingo en la televisión pública haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituido al presidente.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública, donde los golpistas fueron reducidos.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución. EFE

