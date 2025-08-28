La CELAC y la Unión Africana quieren reforzar lazos ante los desafíos al multilateralismo

2 minutos

Nairobi, 28 ago (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, abordó en una reunión en Etiopía con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, cómo reforzar los vínculos entre la organización panafricana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ante los desafíos que afronta actualmente el multilateralismo.

Según un comunicado difundido este jueves por la UA, la delegación de la CELAC también incluyó al viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Felipe Quintero Suárez, y al embajador colombiano en Etiopía, Yeison Arcadio Meneses.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en Adís Abeba y se centró especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión, los intercambios culturales y la colaboración multilateral.

Youssouf «reafirmó el interés de África en fortalecer sus vínculos con América latina y el Caribe, en particular en torno a prioridades compartidas como la justicia racial, las reparaciones, la construcción de la paz, el cambio climático y el desarrollo sostenible».

Asimismo, el presidente de la Comisión (secretariado) subrayó la necesidad de que la UA y la CELAC aumenten su coordinación ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra «para defender intereses comunes en un momento de desafíos crecientes al multilateralismo».

Según Youssouf, la segunda Cumbre África – Comunidad del Caribe (Caricom) de jefes de Estado y Gobierno, que se celebra en la capital etíope el próximo 7 de septiembre, unirá a los países africanos y caribeños y a la diáspora africana en todo el mundo para impulsar «la unidad, la integración y la justicia reparadora».

Por su lado, la delegación colombiana «subrayó las oportunidades compartidas entre África y América latina como miembros del sur global», aseguró la UA, y destacó las negociaciones en curso en ámbitos como los servicios aéreos o las exenciones de visados.

La reunión se produjo en el marco del tercer viaje de la vicepresidenta colombiana a África, que empezó este lunes en Etiopía, desde donde viajó el miércoles a Mozambique, donde tiene previsto entrevistarse este jueves con la primera ministra del país, Maria Benvinda Levy, entre otros compromisos.

A continuación, Márquez se desplazará a Madagascar y ya el sábado, viajará a Nigeria, donde culminará su visita a África el 1 de septiembre, cuando está previsto que regrese a Bogotá. EFE

lbg/pa/jgb