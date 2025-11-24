La ceniza de una erupción volcánica en Etiopía obliga a la India a revisar planes aéreos

2 minutos

Nueva Delhi, 25 nov (EFE).- La Dirección General de Aviación Civil de la India (DGCA, en inglés) pidió este lunes a las aerolíneas del país revisar sus planes de vuelo y ajustar rutas y combustible ante la llegada de la nube de ceniza generada por una reciente erupción volcánica en Etiopía.

El organismo advirtió de que la ceniza en altura representa un riesgo para los motores y sistemas de navegación, por lo que instó a las compañías a evitar de forma estricta las áreas y niveles de vuelo afectados, así como a reforzar el seguimiento de los avisos meteorológicos y las actualizaciones técnicas, reportaron medios locales.

La medida se produce después de que el volcán situado en la grieta de Afar, en el este de Etiopía, entrara en erupción el domingo por primera vez en más de 10.000 años, con una columna de ceniza que alcanzó unos 14 kilómetros de altura, según datos del Centro Asesor de Cenizas Volcánicas de Toulouse (Francia).

Aunque la actividad eruptiva se detuvo horas más tarde, los restos de la nube continúan desplazándose hacia el este y el noreste. Las autoridades indias prevén que la ceniza alcance su espacio aéreo en las próximas horas.

Imágenes satelitales de la plataforma europea EUMETSAT muestran la nube desplazándose hacia el este y el noreste, siguiendo los vientos en altura que la empujan en dirección a Pakistán y el norte de la India.

La DGCA también solicitó a las aerolíneas revisar los manuales operativos para asegurar que se aplican los protocolos de exposición a ceniza, incluidas inspecciones específicas de motores y fuselajes en aeronaves que pudieran haber volado cerca de las zonas afectadas.

La nube de ceniza se desplaza hacia el norte de la India justo cuando ciudades como Nueva Delhi enfrentan niveles irrespirables de contaminación del aire.

Las autoridades meteorológicas indias selañaron que las columnas de la erupción se elevan entre diez y quince kilómetros y arrastran ceniza, dióxido de azufre y partículas finas, pero indicaron que no se prevén efectos significativos en superficie, ya que la nube se concentra en niveles altos de la atmósfera.

La erupción en Etiopía, detectada mediante satélites debido a la escasa presencia humana en la región, ha generado alertas sanitarias y medioambientales en países como Yemen y Omán, donde se han reportado caídas de ceniza y un aumento de partículas en suspensión. EFE

lgm/ads