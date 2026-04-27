La Cepal rebaja su previsión de crecimiento para Latinoamérica y lo sitúa en 2,2 % en 2026

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Santiago de Chile, 27 abr (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja este lunes su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional para este 2026, pasando del 2,3 % proyectado en diciembre al 2,2 %, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos.

Según el organismo de las Naciones Unidas, el menor dinamismo económico proyectado para este año «se observa de manera generalizada», con una desaceleración del crecimiento en 24 de los 33 países de la región, mientras que solo siete mostrarían una aceleración.

De cumplirse esta proyección, que refleja un entorno externo caracterizado por tensiones internacionales, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global, «la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3 %, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer».

Menor dinamismo regional

Durante el segundo semestre de 2025, explicó la Cepal, «ya se había observado una desaceleración de la actividad económica, especialmente en las principales economías de la región, tendencia que se ha prolongado hacia 2026».

Para este año, un menor dinamismo del consumo privado impactaría en el crecimiento, con una inversión que si bien muestra señales de recuperación, continúa siendo «moderada» en la mayoría de países de la región.

En la misma línea, el empleo crecería en torno a un 1,1 % este año a nivel regional, después del 1,5 % observado en 2025, y la inflación se ubicaría en una mediana superior al 3 %, a diferencia del 2,4 % registrado durante el año pasado.

Incertidumbre global

Durante los primeros cuatro meses de este 2026, detalla la Cepal, «el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente han elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas».

El encarecimiento de los costes de producción y transporte, derivado de las fuertes alzas del precio de petróleo (que se ubicó un 74 % por encima del valor promedio de diciembre de 2025), se suma al encarecimiento de los alimentos a nivel global y la desacaleración de algunos de los principales socios comerciales de la región, como la Zona Euro, China e India.

Para 2026, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta un crecimiento del volumen de comercio mundial de bienes y servicios del 2,7%, tras el crecimiento del 4,7% registrado en 2025.

Desempeño subregional

En total, nueve países crecerían un 4 % o más, ocho países crecerían entre un 3 % y menos de 4 %, trece se expandirían por debajo de ese nivel y tres registrarían contracciones.

El crecimiento de América del Sur se proyecta en el 2,4 %, por debajo del 2,9 % de 2025.

Por su parte, en América Central el crecimiento se moderaría, marcando un 2,2 % en 2026, en comparación con el 2,3 % del pasado año, proyección que se explica por las contracciones que se esperan en Cuba y Haití.

En el Caribe de habla inglesa o neerlandesa el crecimiento esperado para este 2026 es del 1,2 % sin Guyana, país que tiene un alto crecimiento en medio de su ‘boom’ petrolero. EFE

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