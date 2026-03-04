La chef Marsia Taha ve en la gastronomía una vía de independencia para mujeres en Bolivia

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 4 mar (EFE).- La gastronomía se ha convertido en una «herramienta fundamental» para que las mujeres en Bolivia alcancen su independencia económica, afirmó en una entrevista con EFE la chef Marsia Taha, reconocida como la mejor de Latinoamérica en los “Latin America’s Best Female Chef Award” en 2024.

Taha consideró que las «economías populares» bolivianas, marcadas principalmente por la informalidad, están de alguna manera relacionadas con la gastronomía, algo que se observa en las calles del país, donde muchas mujeres, con parte de sus ahorros, logran instalar un puesto de comida y así «alimentan a sus familias».

«Veo en la gastronomía una herramienta increíble para la independencia económica de las mujeres en Bolivia, eso me parece esencial», indicó Taha, quien hace un año y medio inauguró Arami, en La Paz, un restaurante especializado en comida amazónica.

La chef destacó el temple de las mujeres bolivianas que, «para hacer crecer a sus hijos», invierten sus pocos recursos en algunos artefactos e insumos, que muchas veces también obtienen de otras mujeres, para encontrar un medio de sustento en las ciudades.

También señaló que en el último tiempo surgieron instituciones para dotar a los cocineros de «bases gastronómicas» y elevar la calidad de sus negocios, aunque aún es necesario el «apoyo gubernamental» para generar condiciones que permitan un trabajo digno en las calles.

A juicio de Taha, esta dinámica también se identifica en las comunidades indígenas que ha visitado en Bolivia y en Latinoamérica, en las que las mujeres son precursoras de las técnicas ancestrales y las transformaciones de los alimentos.

Taha consideró que en el campo «las comunidades no existirían sin las mujeres», mismas que aparte de criar a sus hijos y alimentar a sus familias también se dedican a la caza, la recolección de alimentos, la zafra o el transporte, por lo que son «el bastión fundamental».

Algo que la chef boliviana destacó de las mujeres y la gastronomía en las comunidades es la «resiliencia» o adaptación a las dificultades ante las carencias de agua, luz o comunicación vial, por lo que son portadoras de una «sabiduría ancestral» que difícilmente se tiene en otras circunstancias.

Aunque la gastronomía tradicional y popular tiene como núcleo a las mujeres, estas aún buscan un espacio en la cocina considerada «profesional», donde, según dijo, existe una mayoría de varones.

«A pesar de eso yo creo que estamos en una época muy bonita donde las mujeres también estamos siendo protagonistas de una cocina un poco más creativa, más vanguardista, de restaurante y las mujeres ahora somos líderes, estamos manejando equipos de cocina grandes», mencionó.

Una muestra de esto es Arami, que se encuentra en el puesto 48 de la lista ‘Latin America’s 50 Best Restaurants 2025’, que se ha caracterizado, además de tener un menú de comida amazónica, por la innovación constante de platillos, debido a que trabaja con ingredientes de temporada que no se producen durante todo el año.

«La mayoría de los insumos en nuestra cocina no son productos domesticados, entonces tú tienes que esperar a la temporada, hay productos que están dos semanas o están dos meses y desaparecen», afirmó.

Entre los alimentos constantes están la piraña y la carne de lagarto, esta última una proteína muy «versátil» que se adapta al cambio constante de productos y que es proveída de manera sostenible por una comunidad indígena tacana en el norte amazónico de La Paz.

Taha señaló que la premisa en su restaurante es la elaboración de una comida «sabrosa y bien hecha», con «sabores amables» para el público boliviano, elaborada también por manos bolivianas. EFE

