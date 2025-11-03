La chilena-canadiense Soraya Martínez se convierte en la alcaldesa de Montreal

2 minutos

Toronto (Canadá), 3 nov (EFE).- La exdiputada y exministra liberal de origen chileno Soraya Martínez Ferrada será la nueva alcaldesa de la ciudad de Montreal tras ganar las elecciones celebradas el domingo en la segunda mayor ciudad canadiense.

Martínez Ferrada, que fue ministra de Turismo entre 2023 y 2025 con el exprimer ministro Justin Trudeau, consiguió el 43 % de los votos emitidos, según los resultados preliminares.

Solo el 36 % de los ciudadanos de Montreal con derecho a voto acudieron el domingo a las urnas, dos puntos porcentuales menos que en las anteriores elecciones de 2021.

La exdiputada liberal, que renunció a su escaño en el Parlamento canadiense para presentarse a las elecciones municipales, superó a Luc Rabouin, del partido Projet Montréal, y que estaba respaldado por la anterior alcaldesa de la ciudad, Valérie Plante, quien ocupó el cargo durante ocho años.

En la noche del domingo, tras conocerse los resultados provisionales, Martínez Ferrada declaró a sus seguidores que «Montreal ha enviado un claro mensaje: necesitamos un cambio».

La familia de Martínez Ferrada abandonó Chile en 1979, cuando ella tenía siete años, huyendo del régimen del dictador chileno Augusto Pinochet.

En 2022, en una entrevista con EFE poco antes de asistir a la toma de posesión de Gabriel Boric como presidente de Chile como representante oficial del Gobierno canadiense, Martínez Ferrada reconoció que el viaje era muy significativo y emocionante.

«Hace 30 años que no piso Chile», afirmó Martínez, entonces diputada de la circunscripción de Hochelaga, en Montreal, donde se concentra gran parte de la comunidad chilena en Canadá. EFE

