La china AliExpress recurrirá la «desproporcionada» multa europea de 550 millones de euros

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Shanghái (China), 21 jul (EFE).- La plataforma china de comercio electrónico AliExpress mostró su «sorpresa» por la «desproporcionada» multa récord de 550 millones de euros que le impuso la Comisión Europea (CE) por no combatir de forma «eficaz» la venta de productos ilegales, y anunció que recurrirá la decisión.

«Estamos sorprendidos por la decisión de la Unión Europea (UE) y por la multa desproporcionada, y no estamos de acuerdo. (…) AliExpress ha estado y sigue estando comprometida con sus obligaciones para con los consumidores», indicó la compañía en un comunicado publicado este lunes en el portal de noticias corporativas de su matriz, Alibaba.

«La decisión (…) ignora nuestro sólido marco de gestión de riesgos y las mejoras significativas y proactivas que hemos llevado a cabo. Recurriremos la decisión», agrega la plataforma.

Según el comunicado, AliExpress había «trabajado de forma constructiva» con la CE para llevar a cabo «muchas mejoras y compromisos voluntarios», respetando un «espíritu de cooperación y transparencia».

«Hemos invertido recursos considerables en materia de gestión y reducción de riesgos, seguridad de productos y protección a los consumidores», apunta el documento.

Este lunes, la Comisión anunció la mencionada multa al considerar que AliExpress no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales -por ejemplo, bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad- en su plataforma, acusándola asimismo de «sobreestimar» la capacidad de sus sistemas informáticos para detectar y eliminar ese tipo de anuncios.

Además, según Bruselas, muchos de los productos que sí han sido detectados siguen anunciándose igualmente durante «varias semanas», las tiendas que los venden pueden seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas y los controles que impone AliExpress al respecto se pueden sortear «con facilidad».

Esto, según el Ejecutivo comunitario, no solo tiene consecuencias para los consumidores sino también para las «empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que eluden estas inversiones».

«La proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no son un coste inevitable de las compras en internet, sino un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que va a llevar a cabo para corregir estas prácticas y Bruselas tendrá entonces un mes adicional para evaluarlo y proponer un calendario «razonable» para su implementación.

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a la también china Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado, por falta de transparencia. EFE

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