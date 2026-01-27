La china Anta Sports acuerda comprar el 29 % de Puma por casi 1.800 millones de dólares

Pekín, 27 ene (EFE).- La empresa china Anta Sports, especializada en equipamiento deportivo, anunció este martes un acuerdo para adquirir el 29,06 % de Puma por 1.505 millones de euros (unos 1.790 millones de dólares), convirtiéndose de este modo en el principal accionista de la firma alemana.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, Anta informó de que comprará algo más de 43 millones de acciones ordinarias de Puma a 35 euros por título, lo que supone una prima cercana al 62 % sobre el precio de cierre de la firma europea este lunes (21,63 euros).

A las 10:51 hora local (02:51 GMT) del martes, las acciones de Anta en el parqué hongkonés subían un 2,03 %.

«Se espera que el grupo refuerce aún más su presencia y reconocimiento de marca en el mercado mundial de artículos deportivos, fortaleciendo así su competitividad internacional general», apuntó la compañía, con sede en la provincia de Fujian (sureste de China), en el comunicado.

La adquisición de esta participación podría allanar el camino para una compra total de Puma, indicó la agencia Bloomberg, un medio que en noviembre pasado ya informó de que Anta se encontraba entre las compañías que exploraban una posible adquisición de la empresa alemana.

Anta, el mayor fabricante de ropa deportiva en China, ha expandido su presencia global en los últimos años mediante la incorporación a su cartera de varias marcas internacionales, entre ellas Fila (cuyos derechos opera en China), Descente (también en China) y Jack Wolfskin. EFE

