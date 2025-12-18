La china CICC se dispara en bolsa ante fusión con rivales por 16.000 millones de dólares

Shanghái (China), 18 dic (EFE).- Las acciones del banco de inversión China International Capital Corporation (CICC) abrieron este jueves con subidas máximas tras casi un mes congeladas mientras se negociaba una fusión con dos rivales cifrada en unos 16.000 millones de dólares para formar la cuarta mayor firma del sector en el país asiático.

Concretamente, los títulos cotizados en la Bolsa de Shanghái abrieron con subidas del 10 % -el límite máximo de fluctuación diaria que permite el parqué- para moderarse hasta un 4,9 % hacia las 11.00 hora local (03.00 GMT), mientras que los negociados en Hong Kong comenzaron con un alza del 7,07 % que frenaba luego hasta un 3,11 %.

Las cotización de CICC había quedado suspendida el pasado 19 de noviembre, cuando anunció este plan para absorber y fusionarse con Dongxing Securities y Cinda Securities mediante un canje de acciones, lo que le permitiría pasar de ser la sexta a la cuarta mayor firma del sector, con activos por 140.000 millones de dólares.

La compañía indicó este miércoles que emitirá unos 3.096 millones de acciones por unos 114.274 millones de yuanes (16.225 millones de dólares, 13.821 millones de euros) a cambio de todos los títulos de Cinda y Dongxing, ofreciendo una prima del 26 % por los de esta última.

La operación se enmarca en los planes de Pekín de consolidar el sector, no solo para mejorar la calidad de los activos del sistema financiero sino para conseguir que su banca de inversión sea de «talla mundial».

Además, cabe destacar que el principal accionista de las tres firmas es el fondo soberano Central Huijin Investment, el cual controla un 40,1 % de CICC de forma directa y, de manera indirecta, un 78,7 y un 45 % de Cinda y Dongxing, respectivamente.

La firma resultante de la fusión superaría el billón de yuanes en activos, quedando únicamente por detrás de Citic Securities, Guotai Haitong Securities -nacida el año pasado precisamente de una operación similar- y Huatai Securities, aunque, por ponerla en contexto, la cifra representa únicamente un 10 % de la cartera del gigante estadounidense Goldman Sachs. EFE

