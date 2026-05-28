La china Cosco y la argentina PTP gestionarán nuevo muelle en puerto español de Tarragona

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Tarragona (España), 28 may (EFE).- La alianza formada por la compañía china Cosco y la argentina PTP gestionarán la nueva terminal polivalente del Muelle de Andalucía del Puerto de Tarragona, en el noreste de España, para cuya construcción y gestión invertirán más de 135 millones de dólares (unos 117 millones de euros).

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona anunció la adjudicación de la concesión a la unión entre los grupos logísticos Cosco y PTP por un periodo de 50 años, informó este jueves el enclave portuario.

La nueva concesión ocupará una superficie total de 510.586,30 metros cuadrados: 452.218,75 correspondientes al muelle y los otros 58.367,55, a la terminal ferroportuaria de La Boella.

La terminal polivalente albergará zonas para contenedores, mercancía general, vehículos y logística de cadena de frío, así como instalaciones auxiliares y zona de maniobras.

Cosco Shipping Ports aportará al proyecto su red global de terminales y conectividad marítima internacional, mientras que Cosco Shipping Bulk contribuirá con su experiencia operativa y comercial en tráficos multipropósito y logística marítima.

Por su parte, PTP complementará el proyecto con su experiencia en operaciones portuarias, logística integrada y carga refrigerada.

La presentación pública del proyecto se llevó a cabo este jueves en Tarragona y contó con la asistencia de los máximos representantes de ambos grupos empresariales.

El presidente del Puerto de Tarragona, Santiago Castellà, definió la llegada de Cosco y PTP como «un momento histórico» para el lugar.

«No solo recuperamos el contenedor y ampliamos la carga general y el movimiento de vehículos, sino que nos convertiremos en una de las puertas de entrada de referencia en el Mediterráneo tanto para tráficos procedentes de China y Extremo Oriente como de América Latina», añadió el barcelonés. EFE

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