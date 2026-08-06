La china DeepSeek anuncia que subirá tarifas para desarrolladores tras lanzar su V4-Flash

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Pekín, 6 ago (EFE).- La empresa china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek anunció este jueves que prevé subir las tarifas de acceso a sus modelos para desarrolladores y empresas, días después de lanzar V4-Flash, una nueva versión orientada a tareas de programación y uso autónomo de herramientas.

La compañía indicó en un aviso a sus usuarios que planea elevar «de forma significativa» los precios de sus servicios de API, recogió el medio chino National Business Daily.

Según la página oficial de precios de DeepSeek, V4-Flash cuesta ahora 0,14 dólares por millón de ‘tokens’ de entrada y 0,28 dólares por millón de ‘tokens’ de salida, las unidades mínimas de texto que procesan los modelos lingüísticos.

Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es el canal por el que un desarrollador o una empresa puede conectar sus propias aplicaciones, páginas web o servicios internos con un modelo de IA.

En la práctica, ese acceso permite integrar DeepSeek en productos comerciales, asistentes de programación, sistemas de atención al cliente, herramientas de análisis o servicios que procesan grandes volúmenes de consultas.

El anuncio llega después de que DeepSeek habilitara la semana pasada el acceso por API a V4-Flash, con mejoras en capacidades de agente, es decir, sistemas capaces de ejecutar tareas por pasos, usar herramientas o avanzar en trabajos de programación con menos intervención humana.

Medios chinos presentaron V4-Flash como una versión más rápida y menos costosa de ejecutar que otros modelos de mayor tamaño, con una estructura diseñada para reducir el consumo de recursos.

La prevista subida de tarifas apunta a una nueva fase de monetización para DeepSeek, que ganó notoriedad global con R1 a comienzos de 2025 por ofrecer modelos de alto rendimiento a bajo coste.

Su avance se inscribe además en la apuesta de varias tecnológicas chinas por modelos de código abierto, una vía que permite a desarrolladores y empresas descargar, adaptar y desplegar sistemas de IA en sus propios servicios, un enfoque que contrasta con el de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic, que han apostado por modelos de acceso más restringido.

El movimiento se produce en plena competencia con otras empresas chinas como Alibaba, Tencent, Zhipu o Moonshot por desarrollar modelos más eficientes, en un sector condicionado por las restricciones estadounidenses al acceso de China a chips avanzados de IA. EFE

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