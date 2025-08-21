The Swiss voice in the world since 1935

La china Tsingshan se alía con empresa provincial argentina para explorar litio

Buenos Aires, 21 ago (EFE).- La productora de acero china Tsingshan firmó un acuerdo con la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería (Jemse) para explorar litio en el noroeste de Argentina, informaron fuentes oficiales.

Según informó el Gobierno de la provincia argentina de Jujuy, el acuerdo establece la creación conjunta de la empresa Puna Green Energy.

La nueva firma se dedicará a la exploración minera en el salar de Olaroz.

El director de Jemse, Exequiel Lello Ivacevich, señaló que Puna Green Energy «va a generar mucho empleo genuino y crecimiento» y anticipó que se va a presentar un proyecto de exploración de litio en Jujuy.

Tsingshan ya tuvo activos mineros en Argentina a través de una sociedad con el grupo francés Eramet en el proyecto de litio Centenario Ratones, ubicado en la norteña provincia argentina de Salta.

El año pasado, la empresa china vendió a Eramet su participación en ese proyecto.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 67 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas seis están ya en producción: Fénix y Olaroz (Rio Tinto); Sal de Oro (Posco); Cauchari-Olaroz y Mariana (Ganfeng); Centenario Ratones (Eramet).

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

