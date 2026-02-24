La CIA advirtió a Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm que China podría atacar Taiwán en 2027

Nueva York, 24 feb (EFE).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo a los principales responsables de Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm que China podría atacar Taiwán en 2027, según un exhaustivo reportaje de investigación de The New York Times publicado en las últimas horas.

La reunión tuvo lugar en julio de 2023 en una sala segura de Silicon Valley (California) y en ella participaron Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Jensen Huang, líder de Nvidia; y Lisa Su, jefa de Advanced Micro Devices. Por su parte, Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, se unió por videoconferencia, de acuerdo con el rotativo.

El director de la CIA, William Burns, y la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, fueron los encargados de presentar la información más reciente sobre los planes militares de China a los ejecutivos.

Luego de la presentación, Cook dijo a los funcionarios que dormía «con un ojo abierto», de acuerdo con The Times.

Sin embargo, las empresas seguían sin realizar nuevos pedidos significativos de chips estadounidenses, según anotaron al medio seis personas cercanas a la industria.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses su ofensiva política y económica para obligar a las gigantes de Silicon Valley a reducir su dependencia de Taiwán, ante el temor de un eventual bloqueo o invasión por parte de China.

El verano pasado, Cook visitó el Despacho Oval y se comprometió a invertir 100.000 millones de dólares en Estados Unidos. Este dinero se utilizará para apoyar a TSMC y a otros fabricantes de chips. EFE

