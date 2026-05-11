La CIDH advierte que los desaparecidos en México suponen una «grave crisis humanitaria»

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Ciudad de México, 11 may (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes un informe sobre la situación de los desaparecidos en México, que definió como una «grave crisis humanitaria» perpetrada «mayormente» por integrantes del crimen organizado y que, sobre todo, afecta a ciertos grupos sociales como mujeres, migrantes o personas jóvenes.

«(El informe) da cuenta de avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado para hacer frente a una crisis humanitaria que atraviesa territorios, comunidades, familias y generaciones enteras. (…) La desaparición, en cualquiera de sus formas, es una de las violaciones más graves a la dignidad humana», afirmó la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, en la presentación del documento.

El reporte ‘Desapariciones en México’, cuya presentación tuvo lugar en Ciudad de México, se realiza un estudio a partir de 2018 de este fenómeno, que alcanza a más de 130.000 personas según cifras oficiales, a partir de testimonios oficiales, información remitida por el Gobierno mexicano y reportes de distintos organismos. EFE

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