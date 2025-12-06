La CIDH hará recomendaciones a Brasil tras visitar la favela en operación con 122 muertos

2 minutos

São Paulo, 6 dic (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este sábado que emitirá recomendaciones para Brasil después de visitar en los últimos días la favela de Río de Janeiro donde transcurrió la letal operación policial que se saldó con 122 muertos.

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, dijo en declaraciones distribuidas a los medios que el organismo tiene ahora un «panorama completo» sobre la operación y que divulgará en las próximas semanas un informe.

«La CIDH traerá, en el marco recomendatorio que próximamente emitirá, una visión más clara sobre el grave problema de la criminalidad organizada y la manera de hacerle frente con estándares de derechos humanos», señaló.

Además, Caballero Ochoa apuntó a una «salida que no ponga todo el acento en incursiones policiales» porque también es «necesario», según dijo, abordar las causas de la inseguridad, tales como la «desigualdad estructural», y apostar por una «estrategia diversificada» para combatir al crimen.

En ese sentido, destacó la importancia del respeto a «los derechos de los más vulnerables, de los más pobres y de quien sufre discriminación».

El presidente de la CIDH se refirió a una sentencia previa del organismo contra Brasil por violación de derechos humanos en el caso de la muerte de 26 personas a manos de agentes en la favela Nova Brasilia entre 1994 y 1995.

Durante la visita a Brasil, realizada entre los días 2 y 6 de este mes, la comitiva de la CIDH se entrevistó con autoridades de todos los niveles, desde el Gobierno federal a la Corte Suprema, y con el gobernador del estado de Río de Janeiro y máximo responsable político de la operación, el derechista Cláudio Castro.

Asimismo, la comitiva se encontró con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, ONG y académicos, y visitó la favela de la Penha, el centro de las acciones policiales del 28 de octubre.

Ese día, cientos de agentes entraron en la comunidad para ejecutar una serie de órdenes de prisión contra integrantes del Comando Vermelho, una de las dos mayores facciones criminales de Brasil.

Durante la operación, la más letal en la historia de Brasil, murieron cinco agentes y otras 117 personas, a quienes luego el Gobierno regional acusó de ser criminales que dispararon primero.

El gobernador tachó la operación de «éxito», mientras que ONG y defensores de derechos humanos criticaron los abusos frecuentes de la policía de la región y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que había sido una «masacre». EFE

jmc/psh