La cifra de desplazados en Sudán baja un 23 % desde enero de 2025, según la OIM

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El Cairo, 12 abr (EFE).- La cifra de personas desplazadas internas en Sudán sigue bajando y registra un descenso del 23 % desde que alcanzara su pico en enero de 2025, según el último informe de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado este domingo.

De acuerdo con este documento, Sudán continúa sufriendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con un total de 8.936.175 personas desplazadas internamente (PID), si bien esta cifra representa una disminución del 23 % frente el pico histórico de 11.585.384 personas registrado en enero de 2025.

El informe, correspondiente a la actualización número 4 y con datos cerrados a 31 de marzo de 2026, indica también que el número de desplazados internos sufrió una leve reducción del 1 % en comparación con el mes anterior (9.044.786 en febrero), mientras que los retornados aumentaron en un 4 %, con 3.994.019 personas retornadas.

De estos últimos, el 83 % (3.330.680) regresaron de desplazamientos internos dentro de Sudán, y el 17 % (663.339) volvieron del extranjero, principalmente de Egipto (46 %), Sudán del Sur (30 %) y Libia (12 %).

Los principales estados de origen de los desplazados son Jartum (23 %), Norte de Darfur (23 %) y Sur de Darfur (22 %), siendo esta última región la que alberga la mayor parte de los desplazados internos: Sur de Darfur (1.763.225 personas), Norte de Darfur (1.720.573) y Centro de Darfur (991.603).

En contraste, los retornos se concentran en Jartum (1.835.397) y Al Jazira (1.130.260), que en conjunto representan el 74 % del total de los retornos registrados.

El informe también revela que el 92 % de los retornados volvió a sus hogares habituales, aunque el 60 % de ellos encontró sus viviendas dañadas o destruidas.

El conflicto, que estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), fue el principal factor detrás de los desplazamientos, con 6,7 millones de personas desplazadas a partir de esa fecha.

La OIM advirtió que, a pesar del incremento en los retornos, persisten importantes desafíos humanitarios en Sudán, donde millones de personas siguen sin acceso a servicios básicos y afrontan condiciones de vida precarias debido a la continua violencia y los desplazamientos. EFE

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