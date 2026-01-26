La cifra de desplazados en Sudán disminuye un 20 % en un año por el aumento de retornados

2 minutos

El Cairo, 26 ene (EFE).- La cifra de desplazados internos en Sudán disminuyó en un 20 % en el último año, en comparación con los alrededor de 11,6 millones registrados en enero de 2025, por el aumento de los retornados en varios estados sudaneses, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La agencia de la ONU dijo en su último informe que el porcentaje de retornados internos y externos en Sudán aumentó un 10 % desde octubre, lo que implica el regreso de 307.259 personas en noviembre de 2025, mientras que los desplazamientos descendieron en once de los 18 estados sudaneses, aunque la cifra total sólo disminuyó un 1 % respecto al informe previo de octubre de 2025.

Por otra parte, las cifras de huidos aumentaron en los estados de Darfur Central, Darfur Oriental, Jartum, Darfur del Norte, Darfur del Sur, Kordofán del Sur y Nilo Blanco, controlados por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido o cercanos al foco del conflicto.

En total, la agencia registró el regreso de 3.334.705 desplazados desde el inicio de la guerra entre el Ejército las FAR en abril de 2023, el 83 % víctimas de desplazamientos internos y, el medio millón restante, retornados del extranjero, de ellos el 55 % y el 45 % respectivamente eran menores de edad.

La OIM calcula que en la actualidad hay cerca de 9,25 millones de desplazados, de los cuales una cuarta parte se encuentran en el extranjero.

Sudán alcanzó la cifra actual de desplazados tras un aumento significativo de los retornos en 2025, que se había iniciado con cerca de doce millones de desplazados por la guerra civil.

Más de un millón de esos retornos tuvieron como destino la capital del país, Jartum, recuperada por el Ejército en marzo de 2025 y controlada hasta entonces por las FAR, que se hicieron con ella al iniciarse el conflicto.

De los sudaneses que regresaron del extranjero, el 43 % lo hicieron desde Egipto, seguidos de un 33 % provenientes de Sudán del Sur y un 12 % de Libia.

Según la información recabada por la OIM, el 90 % de quienes retornaron tras haber huido a otros países declararon haberlo hecho por la mejora de las condiciones de seguridad en Sudán, mientras que el 7 % afirmó hacerlo por carecer de medios para mantenerse en el extranjero y el 2 % restante se refirió al reencuentro con sus familiares como el motivo principal de su vuelta. EFE

pgc/cgs/psh