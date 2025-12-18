La cifra de muertes en cárceles de El Salvador aumenta a 470, según el registro de una ONG

San Salvador, 18 dic (EFE).- La cifra de personas fallecidas en diferentes cárceles de El Salvador en custodia de las autoridades y detenidas en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, asciende a al menos 470, según registros de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) confirmados a EFE este jueves.

La ONG publicó en X «la muerte número 470» que habría ocurrido en el Centro Penal de Izalco, en el occidente de El Salvador, lo que fue confirmado por la directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, al ser consultada al respecto.

Según el Socorro Jurídico, las víctimas, en su mayoría hombres, «no tuvieron juicio, ni segunda audiencia, ni un debido proceso» y señaló que «el 94 % de las personas fallecidas no tenían perfil de pandilleros».

Además, alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los 1.000», pero «se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos».

Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales.

A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según han denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.

El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.

El régimen de excepción, que deja más de 90.000 personas detenidas señaladas de pertenecer a maras, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños. EFE

