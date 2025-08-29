La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23
Berlín, 29 ago (EFE).- El número de muertos como consecuencia del último ataque masivo ruso a Kiev, que se produjo ayer jueves, ya alcanza los 23, informó este viernes la administración militar de la ciudad.
«Desafortunadamente el número de muertos ya alcanza los 23», escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la administración, Timur Tkachenko, que no precisa si entre ellos hay algún menor de edad más respecto a los tres que se habían contabilizado con anterioridad.
En la noche entre el 27 y el 28 de agosto los rusos lanzaron un ataque masivo sobre Kiev que afectó a 33 sectores de la ciudad, que daño incluso a la delegación de la UE en la capital ucraniana y que ha sido duramente condenado por la comunidad internacional. EFE
