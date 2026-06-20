La cifra de muertos por los ataques israelíes contra Líbano desde marzo supera los 4.000

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Beirut, 20 jun (EFE).- La cifra de muertos por la ofensiva de Israel contra el Líbano, especialmente en el sur, desde el pasado 2 de marzo alcanzó los 4.057, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés, después de contabilizar 83 fallecidos por los ataques israelíes durante la jornada de ayer, viernes.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del ministerio, señaló que el balance total acumulado de la ofensiva israelí contra el Líbano desde el 2 de marzo hasta el 20 de junio, contabilizado hasta este mediodía, es de 4.057 muertos y 12.121 heridos.

Entretanto, también publicó el saldo actualizado de las víctimas por las acciones israelíes de ayer contra el sur y este del Líbano, con 83 muertos, entre ellos tres niños, y 141 heridos, siendo la ciudad de Nabatiyeh la más afectada con 17 fallecidos, al igual que la población de Harouf, con 10 decesos.

Entre los muertos figura un sargento libanés, que falleció por las heridas recibidas en un ataque en la localidad de Touline, en Marjayoun, también en el sur, según informó el Ejército libanés.

Hoy mismo, otro soldado libanés falleció por ataques israelíes mientras viajaba por una carretera de una región meridional, a lo que se suma a los al menos 12 contabilizados más por el Ministerio de Salud Pública libanés y la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, aunque se prevé que esa cifra aumente debido a la escalada israelí.

Todas estas acciones se producen pese a la tregua en vigor desde anoche entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, que hoy ha confirmado que se adhiere a ese nuevo alto el fuego.

Sin embargo, Hizbulá reivindicó en un comunicado un ataque lanzado esta madrugada contra las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país.

Israel, según Hizbulá, recurrió «a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando, como de costumbre, a civiles inocentes para encubrir su fracaso militar».

Al final de su comunicado, Hizbulá declaró que, «respetando el alto el fuego» no dudarán «en enfrentarse a cualquier intento del enemigo de apoderarse de territorio y extender su ocupación».

Esta es la primera confirmación oficial de una de las partes sobre esta tregua, después de que ayer, medios israelíes y de Estados Unidos -país que actúa como mediador- informaran a través de fuentes oficiales anónimas que había entrado en vigor el alto el fuego, pese a que ya el cese de las hostilidades en el frente libanés se contemplaba en el memorando de entendimiento firmado digitalmente el miércoles entre Washington y Teherán. EFE

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