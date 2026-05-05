La cifra de muertos supera los 2.700 por los ataques israelíes iniciados hace dos meses

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El Cairo, 5 may (EFE).- La cifra de muertos por los ataques israelíes contra el Líbano, especialmente contra el sur del país, iniciados el pasado 2 de marzo, subió a 2.702, mientras que la de los heridos aumentó a 8.311, informaron este martes fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, indicó en un escueto comunicado que el «balance total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 5 de mayo es el siguiente: 2.702 mártires y 8.311 heridos», de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La actualización de esta cifra tiene lugar después de que el departamento contabilizara seis fallecimientos más en las últimas 24 horas.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado en los últimos días sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Al tiempo, la milicia chií libanesa Hizbulá ha seguido atacando a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

El proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos. EFE

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