La CIJ a Israel: el “traslado forzoso” también es imponer condiciones de vida intolerables

1 minuto

La Haya, 22 oct (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este miércoles a Israel de que el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado como Gaza es ilegal, no solo por el uso de la «fuerza física», sino también cuando los afectados «no tienen otra opción que marcharse”, lo que incluye “la imposición de condiciones de vida intolerables”.

Además, agregó que Israel está «obligado» a asegurar los suministros esenciales que requiere la población local en Gaza, y tampoco puede «impedir la provisión de esos suministros ni la prestación de servicios relacionados con la salud pública». EFE

